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3 марта, 11:27
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Сегодня свой 95 День Рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Мугаш Сангаджиевич Араев

Сегодня свой 95 День Рождения отмечает ветеран Великой Отечественной войны Мугаш Сангаджиевич Араев

 Он родился в селе Шамбай Хошеутовского улуса. В армию был призван в феврале 1943 года. Но, так как на тот момент ему еще не было и 18 лет, его отправили в запасной кавалерийский полк города Камышин Сталинградской области. А через год в марте 1944 года Мугаш Сангаджиевич был направлен на строительство Широковской ГЭС.

Ветеран награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне», а в прошлом году указом Главы республики Бату Хасикова Мугашу Араеву присвоено звание «Почетный гражданин Калмыкии»

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