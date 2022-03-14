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18 апреля, 12:26
Новости

Ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлено до 25 апреля, в том числе - в аэропорт Элисты

Ограничение полетов в ряд аэропортов юга и центральной части России продлено до 25 апреля, в том числе - в аэропорт Элисты

«До 03:45 часов по московскому времени 25 апреля 2022 года продлен режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста», — сообщает Росавиация.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

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