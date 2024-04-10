12 апреля, 12:43
 24 °C
100,68
93,72
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
12 апреля, 09:15
НовостиСобытие

Сегодня в библиотеке им. Амур Санана проходит региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Сегодня в библиотеке им. Амур Санана проходит региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Она проводится не первый год и уже хорошо себя зарекомендовала. Это отличная возможность для соискателей сразу пройти собеседование, поискать работу в другом регионе, узнать о программах обучения, поддержке при запуске бизнеса.

В рамках ярмарки смогут трудоустроиться и люди с инвалидностью. В прошлом году нашли работу 45 граждан данной категории. Всего в ярмарке приняли участие 900 тыс. россиян.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия