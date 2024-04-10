Сегодня в библиотеке им. Амур Санана проходит региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

Она проводится не первый год и уже хорошо себя зарекомендовала. Это отличная возможность для соискателей сразу пройти собеседование, поискать работу в другом регионе, узнать о программах обучения, поддержке при запуске бизнеса.

В рамках ярмарки смогут трудоустроиться и люди с инвалидностью. В прошлом году нашли работу 45 граждан данной категории. Всего в ярмарке приняли участие 900 тыс. россиян.