За сутки в Калмыкии выявлены 88 новых случаев заражения коронавирусом

Всего за период пандемии инфицированы более 28,5 тысяч человек. В медучреждениях лечатся 658 жителей республики. Большая часть в Элисте, остальные - на базе 10 районных больниц. 33 пациента находятся в тяжёлом состоянии, 16 – подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Зарегистрировано еще три летальных исхода. На сегодня их уже 557. В режиме домашней самоизоляции – свыше трех тысяч человек.