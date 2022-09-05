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10 октября, 12:36
НовостиБизнес

Коротко о главном: что изменится в работе бизнеса с 1 ноября 2022 года

Коротко о главном: что изменится в работе бизнеса с 1 ноября 2022 года

Первое нововведение касается процесса передачи сведений об обороте продукции.

Что это значит? Со следующего месяца все участники рынка должны использовать электронный документооборот в процессах передачи прав собственности на товар.

Следующая поправка связана с маркировкой товара.

Что это значит? Теперь производители, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли должны будут подавать сведения в систему цифровой маркировки "Честный ЗНАК".

Фото взято в свободном доступе.

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