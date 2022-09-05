Коротко о главном: что изменится в работе бизнеса с 1 ноября 2022 года
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Первое нововведение касается процесса передачи сведений об обороте продукции.
Первое нововведение касается процесса передачи сведений об обороте продукции.
Что это значит? Со следующего месяца все участники рынка должны использовать электронный документооборот в процессах передачи прав собственности на товар.
Следующая поправка связана с маркировкой товара.
Что это значит? Теперь производители, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли должны будут подавать сведения в систему цифровой маркировки "Честный ЗНАК".
Фото взято в свободном доступе.