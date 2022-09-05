Коротко о главном: что изменится в работе бизнеса с 1 ноября 2022 года

Первое нововведение касается процесса передачи сведений об обороте продукции.



Что это значит? Со следующего месяца все участники рынка должны использовать электронный документооборот в процессах передачи прав собственности на товар.



Следующая поправка связана с маркировкой товара.



Что это значит? Теперь производители, импортеры, а также организации оптовой и розничной торговли должны будут подавать сведения в систему цифровой маркировки "Честный ЗНАК".



Фото взято в свободном доступе.