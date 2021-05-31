Уроженец Калмыкии занял 3 место по направлению «физика» на Всероссийской межрегиональной олимпиаде среди старшеклассников

Тем самым, он обеспечил себе поступление в Академию ФСБ России без вступительных экзаменов. Как сообщают в пресс-службе ведомства, Олимпиада проводилась в два этапа. Так, в ходе интеллектуальных состязаний проводится качественный отбор кандидатов для поступления в ведомственные образовательные организации. Поступающие могут обратиться с заявлением в УФСБ России по Калмыкии и получить дополнительную информацию об обучении в Академии и пограничных институтах ФСБ России с 1 ноября 2021 года.