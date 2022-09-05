Паралимпийцы борются за победу

Спортсмены из Калмыкии принимают участие в международных комплексных спортивных соревнованиях "Летние Игры Паралимпийцев "Мы вместе. Спорт".



Представитель степного региона Александр Чмелёв, кандидат в мастера спорта по настольному теннису, многократный призер России по настольному теннису и двукратный призер Дальневосточного федерального округа по бильярду.



В программу входят девять видов спорта. Калмыцким спортсменам удалось обыграть иностранных теннисистов. Сегодня они продолжат борьбу за медали. Более подробно расскажем в Дневном выпуске Вестей.