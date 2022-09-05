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7 октября, 15:06
НовостиСемья

Сегодня в региональном Министерстве социального развития, труда и занятости объяснили, как мобилизованным оформить единовременную выплату

Сегодня в региональном Министерстве социального развития, труда и занятости объяснили, как мобилизованным оформить единовременную выплату

50 тысяч рублей им будут назначены в беззаявительном порядке, и перечисляется на счёт, который будет открыт для зачисления военного довольствия.

Как рассказала начальник отдела профильного ведомства Екатерина Потолдыкова, министерством заключено соглашение об информационном взаимодействии с Военным комиссариатом Республики.

На основании предоставленных списков центры социальной защиты населения перечислят выплаты на счета граждан. Средства на единовременную выплату выделяются из республиканской казны согласно указу Главы Калмыкии Бату Хасикова.

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