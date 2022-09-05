Сегодня в региональном Министерстве социального развития, труда и занятости объяснили, как мобилизованным оформить единовременную выплату

50 тысяч рублей им будут назначены в беззаявительном порядке, и перечисляется на счёт, который будет открыт для зачисления военного довольствия.



Как рассказала начальник отдела профильного ведомства Екатерина Потолдыкова, министерством заключено соглашение об информационном взаимодействии с Военным комиссариатом Республики.



На основании предоставленных списков центры социальной защиты населения перечислят выплаты на счета граждан. Средства на единовременную выплату выделяются из республиканской казны согласно указу Главы Калмыкии Бату Хасикова.