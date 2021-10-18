Премия «Гордость нации» в руках у мастера калмыцких народных промыслов Дорджи Нандышева

Знаменательное мероприятие прошло в рамках II Всероссийского форума «Народы России». Победители получили драгоценную статуэтку, дипломы и ценные подарки. Премия присуждается по семи номинациям — в каждой из них награждались лауреаты, занявшие первые, вторые и третьи места. Сегодня известный в республике знаток калмыцкого народного творчества привёз награду на Родину. А за нею целая жизнь, о которой рассказала Элла Хаптаханова.

Дорджи Нандышев ещё раз подтвердил истину о том, что талантливый человек талантлив во всем. Он знаток калмыцкого народного творчества, джангарчи, активный участник художественной самодеятельности, занимается выделкой кожи, шерсти и войлоковалянием. И теперь в его копилке и заслуженная Всероссийская общественная премия «Гордость нации» за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов России.

«Мастер народных художественных промыслов Республики Калмыкия» Дорджи Нандышев также является педагогом дополнительного образования Кетченеровской многопрофильной гимназии. Он трепетно сохраняет и популяризирует калмыцкий фольклор. Великолепно рассказывает притчи и сказки, играет на домбре. Его отличают безграничная преданность национальному искусству, творческие поиски, безупречное знание родного языка, традиций и обычаев своего народа. Произведения мастера несут в себе печать выработанных столетиями традиций, отражая окружающую жизнь и труд человека.

И хоть, по собственному признанию обладателя премии «Гордость нации» Дорджи Нандышева, ему бывает трудно оторваться от своих бурёнок и аранзалов, время от времени руки сами находят новую работу, а в голове зреют новые планы.