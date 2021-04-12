  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 мая, 11:13
НовостиОбществоПамять

В Калмыкии продолжается Всероссийская акция «Красная гвоздика»

В Калмыкии продолжается Всероссийская акция «Красная гвоздика»

Красная  Гвоздика - всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий. Калмыкия сегодня поддержала Всероссийскую благотворительную акцию.

Суть ее в том, чтобы распространить среди населения значки, изображающие огненный цветок. Причем цену определяет сам покупатель. Все вырученные средства будут переданы в помощь ветеранам.

Волонтерский штаб планирует реализовать 3 тысячи экземпляров. Большая часть жителей региона поддерживает благое дело.

 

 

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия