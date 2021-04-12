В Калмыкии продолжается Всероссийская акция «Красная гвоздика»

Красная Гвоздика - всенародный символ памяти о павших героях и благодарности ныне живущим ветеранам боевых действий. Калмыкия сегодня поддержала Всероссийскую благотворительную акцию.

Суть ее в том, чтобы распространить среди населения значки, изображающие огненный цветок. Причем цену определяет сам покупатель. Все вырученные средства будут переданы в помощь ветеранам.

Волонтерский штаб планирует реализовать 3 тысячи экземпляров. Большая часть жителей региона поддерживает благое дело.