Непревзойдённая и любимая исполнительница цыганских романсов, заслуженная артистка Калмыкии Татьяна Бузылева отметит 25-летие творческой деятельности

В ее репертуаре вокальные композиции народов мира, также калмыцкие песни. Кроме того, артистку отличает безупречное калмыцкое произношение. В юбилейном концерте прозвучат всеми любимые песни в ее исполнении и именитых артистов Национального оркестра Калмыкии Эдуарда Бурлакова, Елены Каджиевой, Мергена Кима, Ангелины Серовой.



Певица родом из Барнаула. В Калмыкию ее привела большая любовь, вместе с будущим супругом, теперь тоже заслуженным артистом Калмыкии Эдуардом Бурлаковым их навечно связала учёба в Российской академии музыки имени Гнесиных, одного из самых престижных вузов нашей страны.