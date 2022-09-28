28 октября, 11:41
Джангариада в столице России
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Состязания по калмыцкой национальной борьбе станут самой зрелищной частью культурно-спортивного праздника в Москве. Среди традиционных национальных спортдисциплин – стрельбы из лука, метания аркана и состязаний в альчики – участников и зрителей ждут турниры по футболу, волейболу, армрестлингу, подъему гири.
Состязания по калмыцкой национальной борьбе станут самой зрелищной частью культурно-спортивного праздника в Москве. Среди традиционных национальных спортдисциплин – стрельбы из лука, метания аркана и состязаний в альчики – участников и зрителей ждут турниры по футболу, волейболу, армрестлингу, подъему гири.
Организаторами выступают постпредство Калмыкии при президенте России и клуб калмыцких землячеств "Улан Залата".