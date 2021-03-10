Около трехсот обращений граждан поступило депутатам Элистинского городского собрания и в адрес главы столицы за прошлый год

Итоги работы ЭГС подвели сегодня на очередном - 21 заседании. В повестке дня - 15 проектов решений.

13 заседаний, в ходе которых принято 110 решений. Все вопросы в течение года рассматривались предварительно. Невзирая на пандемию, работа велась в планомерном режиме, подчеркнул глава города и председатель ЭГС Николай Орзаев.

Подвела итоги работы за год и контрольно-счетная комиссия Элисты. Нарушений выявлено почти на 16 миллионов рублей. Более половины – это случаи несвоевременной оплаты товаров и услуг. В их числе и некачественные строительные работы в одном из детских садов.

Отчет о деятельности столичной администрации за прошлый год представил депутатскому корпусу и Дмитрий Трапезников. За этот период в адрес сити- менеджера поступило более 16 тысяч обращений от граждан. В основном, горожан интересуют вопросы ремонта дорог, водоснабжения и разрешений на строительство, переселения из аварийного жилья.

Как отметил Глава администрации, муниципальный бюджет вырос. И составил более 3,5 миллиардов рублей. На 37, 5 миллионов город рассчитался с кредитами. Однако, на начало года все еще остаются долговые обязательства. Это около 170 миллионов рублей.

Трапезников подчеркнул, что в приоритете остается - повышение уровня качества жизни населения. Речь шла и о создании новых жилых комплексов, таких, как «Элиста-Сити» и масштабном благоустройстве микрорайона «Молодежный». 2021 год станет новой точкой отсчета в истории столичного градостроительства. Школа, детский реабилитационный центр, дошкольное учреждение, междугородний автовокзал, торговый центр, универсальный продуктовый и вещевой рынок, зеленые зоны - все эти объекты будут размещены в северной части столицы. Инфраструктура будет обеспечена за счет инвестиционных проектов. Так, в Элисте определен участок под строительство солнечной электростанции. Изменения уже внесены в генплан города.

Кроме этого, в текущем году в столице продолжится работа по ликвидации бездорожья. В границах Элистинской городской агломерации будет отремонтировано 13 объектов, протяженностью около 16 километров. В рамках реализации целевого нацпроекта на эти цели будет направлено 435 миллионов рублей.