Сегодня в Элисте проходит региональный отбор Международного фестиваля «Локобол»

В этом году за звание лучшей борются 16 детских футбольных команд со всей республики. После торжественной церемонии, ребята приступили к поединкам. Нешуточные страсти развернулись сразу на 4 полях.

За успехами и неудачами во время игр следят наставники. Как отмечают судьи, ребята показывают неплохую игру, хорошую спортивную форму и волю к победе.

Директор Республиканской школы олимпийского резерва по футболу Максим Тюмидов сообщил, что победители регионального этапа определяться уже завтра. Они отправятся защищать честь Калмыкии в финал соревнований, который пройдет в поселке Лермонтово в июне.