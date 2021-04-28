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31 мая, 17:10
НовостиСпорт

Сегодня в Элисте проходит региональный отбор Международного фестиваля «Локобол»

Сегодня в Элисте проходит региональный отбор Международного фестиваля «Локобол»

 

В этом году за звание лучшей борются 16 детских футбольных команд со всей республики. После торжественной церемонии, ребята приступили к поединкам. Нешуточные страсти развернулись сразу на 4 полях.

За успехами и неудачами во время игр следят наставники. Как отмечают судьи, ребята показывают неплохую игру, хорошую спортивную форму и волю к победе.

Директор Республиканской школы олимпийского резерва по футболу Максим Тюмидов сообщил, что  победители регионального этапа определяться уже завтра. Они отправятся защищать честь Калмыкии в финал соревнований, который пройдет в поселке Лермонтово в июне.

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