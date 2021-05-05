Массовые долги за потреблённый газ

Именно с этим столкнулись жители Городовиковска в последние годы. Разночтения в показаниях жильцов и ресурсоснабжающей компании, в районном отделением Калмгаз им объясняли сначала сбоем компьютерной программы. Теперь эти суммы, по словам жителей, с них требуют вернуть, угрожая прекращением подачи топлива и судебными тяжбами. Немалые платежи в квитанциях заставили их обратиться в различные инстанции за защитой их прав.



В вечернем выпуске Вестей мы расскажем об этом подробнее.