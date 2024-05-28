Сегодня жители Калмыкии могут получить консультацию по вопросам исполнения законов о несовершеннолетних и молодежи

В преддверии Международного дня защиты детей прием проведет первый заместитель прокурора республики Александр Мухаев совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Калмыкии Натальей Чужаевой.

С 10 утра в здании республиканской прокуратуры в ходе консультации можно будет подать жалобы и получить правовые разъяснения законодательства. А для граждан, проживающих в сельской местности, прием будет организован в режиме онлайн.