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21 апреля, 20:01
Новости

Выбрать и реализовать сильные идеи для нового времени

Выбрать и реализовать сильные идеи для нового времени

Сегодня в региональном центре “Мой бизнес” прошла стратегическая сессия с участием представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами выступили: Министерство экономики Калмыкии, Центр «Мой бизнес» и Агентство стратегических инициатив.  Как отметили на встрече: «Главная задача - помочь жителям региона сформировать свои идеи, чтобы воплотить их в проекты, которые внесут значимый вклад в развитие страны.

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