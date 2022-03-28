Выбрать и реализовать сильные идеи для нового времени

Сегодня в региональном центре “Мой бизнес” прошла стратегическая сессия с участием представителей малого и среднего бизнеса. Организаторами выступили: Министерство экономики Калмыкии, Центр «Мой бизнес» и Агентство стратегических инициатив. Как отметили на встрече: «Главная задача - помочь жителям региона сформировать свои идеи, чтобы воплотить их в проекты, которые внесут значимый вклад в развитие страны.