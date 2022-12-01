Как предостеречь детей от различных угроз, которые гуляют на просторах интернета?

Под таким названием в республиканском Институте повышения квалификации состоялись обучающие семинары в области цифровой грамотности и информационной безопасности. Так называемый буллинг сейчас заполняет социальные сети и важно научить ребенка вести себя в интернете осторожно. На подобные семинары будут приглашаться и управленческие команды из всех районов республики.