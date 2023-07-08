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11 июля, 09:45
Новости

Отделение соцфонда по Республике оформило свыше тысячи СНИЛСов новорожденным в этом году

Отделение соцфонда по Республике оформило свыше тысячи СНИЛСов новорожденным в этом году
Напомним, что с 2020 года процесс оформления лицевого счета на ребенка проходит без подачи заявления. «Номер лицевого счета малыша нужен для получения материнского капитала, оформления социальных выплат, получения полиса ОМС, прикрепления к поликлинике и получения иных государственных услуг. Взрослым СНИЛС необходим, например, для трудоустройства на работу и формирования пенсии»- сообщает пресс-служба соцфонд по республике.
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