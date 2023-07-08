Отделение соцфонда по Республике оформило свыше тысячи СНИЛСов новорожденным в этом году

Напомним, что с 2020 года процесс оформления лицевого счета на ребенка проходит без подачи заявления. «Номер лицевого счета малыша нужен для получения материнского капитала, оформления социальных выплат, получения полиса ОМС, прикрепления к поликлинике и получения иных государственных услуг. Взрослым СНИЛС необходим, например, для трудоустройства на работу и формирования пенсии»- сообщает пресс-служба соцфонд по республике.