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11 июля, 10:11
Новости

В Кетченеровском районе приступили к уборке озимых зерновых культур

В Кетченеровском районе приступили к уборке озимых зерновых культур

По данным АПК, аграриям предстоит произвести уборку озимой пшеницы на площади свыше восьми тысяч гектаров. Всего в полевых работах в этом году задействовано свыше 50 зерноуборочных комбайнов и большегрузных машин. Убрано 1200 гектаров зерновых, валовый сбор составляет около 2 тысяч трёхсот тонн.

Благоприятные осадки весной и летом, своевременное выполнение агротехнических работ привели к успешному сбору зерновых, показатели которых остаются на уровне прошлых лет. Об этом сообщает пресс-служба Кетченеровского района.

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