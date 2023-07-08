С начала года 227 молодым мамам назначена единовременная денежная выплата в размере 30 тыс. рублей

Об этом сообщает пресс-служба Министерства соцразвития, труда и занятости республики. Общий объем направленных средств составил свыше 10 миллионов рублей. В соответствии с указом Главы Калмыкии на эту выплату могут претендовать женщины в возрасте до 25 лет включительно и родившие ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2024- го.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия