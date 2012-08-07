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17 февраля, 09:21
НовостиCOVID-19

Новых случаев инфицирования COVID-19 в регионе - 54

Новых случаев инфицирования COVID-19 в регионе - 54

По данным оперштаба, почти 94 процента из числа заболевших COVID-19 в регионе, смогли преодолеть недуг. Всего выздоровели, без малого, 17,5  тысяч человек. Включая 48 за сутки. А заразились за период пандемии примерно на тысячу больше. Новых случаев инфицирования - 54. Зарегистрирован еще 1 летальный исход. Теперь их 283. В госпиталях лечатся 593 пациента. Из них 433 – в Элисте, остальные – в районах. В тяжелом состоянии 23 больных, 10 – подключены к аппарату ИВЛ.

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