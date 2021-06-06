9 офисов врачей общей практики будут построены в этом году

Первичная медицинская помощь станет доступной жителям Вознесеновки, поселков Ергенинский, Тундутово, Восход, Первомайский и Песчаный, Эсто-Алтай и Привольный.

В Приютненском районе построят 2 офиса. Еще в апреле и мае было получено положительное заключение государственной экспертизы, сейчас проведение конкурсных процедур в отношении двух объектов внесено в план-график закупок районной больницы.

