Осадки в Калмыкии затянули сев ранних яровых

Сроки сева ранних яровых культур и проведение других агротехнических мероприятий сдвинуты из-за обильных осадков, превышающих месячную норму в 2-3 раза. На сегодняшний день земледельцам республики по мере высыхания почвы удалось провести боронование многолетних трав, зяби, паров и озимых культур на площади свыше 350 тысяч гектаров, это почти 90% от прогнозируемых объемов.

Также уже вспахано 50% планируемых земель. Яровыми засеяны 25 тысяч гектаров. Продолжается подкормка озимых, в том числе минеральными удобрениями, а также обработка полей против сорняков, вспашка ранних паров и ремонт сельскохозяйственной техники.