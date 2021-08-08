Орлица Иджил покинула родные края

Как сообщают сотрудники заповедника "Черные земли", птица, помеченная передатчиком, улетела из родной Калмыкии. Её путь лежал через восточные районы Ставрополья в Чечню. Здесь молодая орлица кормилась и отдыхала. А затем отправилась в путь через низкогорные районы Дагестана и Азербайджана. За 4 дня пересекла Иран и Ирак. В общем, Иджил преодолела больше 5 тысяч километров. Сейчас движется по направлению к Медине. И пока неизвестно, где же она собирается зимовать – на Аравийском полуострове или в Африке?