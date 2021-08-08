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6 октября, 14:40
НовостиЭкология

Орлица Иджил покинула родные края

Орлица Иджил покинула родные края

Как сообщают сотрудники заповедника "Черные земли", птица, помеченная передатчиком, улетела из родной Калмыкии. Её путь лежал через восточные районы Ставрополья в Чечню. Здесь молодая орлица кормилась и отдыхала. А затем отправилась в путь через низкогорные районы Дагестана и Азербайджана. За 4 дня пересекла Иран и Ирак. В общем, Иджил преодолела больше 5 тысяч километров. Сейчас движется по направлению к Медине. И пока неизвестно, где же она собирается зимовать – на Аравийском полуострове или в Африке?

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