Утро элистинцев началось с воя электросирен

По уличному громкоговорителю сотрудники МЧС призывали не поддаваться панике. Была задействована система оповещения. Так отрабатывалось своевременное доведение до населения информации о возможных опасностях при угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. За тренировкой по гражданской обороне наблюдала наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Посты радиационного и химического наблюдения, санитарно-обмывочные пункты и станции специальной обработки одежды и обеззараживания техники развернули ранним утром в северной части столицы. По легенде, на одном из потенциально опасных объектов произошел выброс химического вещества. Токсичное облако распространилось в направлении жилых массивов. Пострадало 3 человека. Для населения прозвучал предупредительный сигнал электросирен. Началась эвакуация.

Такой сигнал оповещения, в рамках всероссийских учений, прозвучал во всех регионах. Он подается, чтобы проинформировать население об аварии или ЧС природного или техногенного характера. Тревога учебная, поэтому жителей республики заранее известили об этом, с просьбой сохранять спокойствие. Однако, услышав звук сирен, гудков и других спецсредств, необходимо включить радиоприемники, телевизоры и прослушать сообщение. Полученную информацию следует передать коллегам по работе, членам семьи, соседям.

В целях ликвидации условной чрезвычайной ситуации в управлении МЧС был развернут межведомственный оперативный штаб. К месту ЧС направили аэромобильную группу, оснащенную всем необходимым для работы в полевых условиях.

Сейчас подача звуковых сигналов и замещение телеэфира являются плановыми. Однако, в случае реальной чрезвычайной ситуации, именно отлаженные действия населения и сотрудников экстренных служб позволят избежать тяжелых последствий и гибели людей.

Что касается защитных сооружений на случай чрезвычайных ситуаций, то в Элисте их немало. Однако, подвальные помещения во всех объектах должны быть обозначены специальными знаками. Во всероссийских учениях по гражданской обороне участие принял весь личный состав управления МЧС по Калмыкии.