«Единая Россия» предложила кандидатуры на руководящие должности фракции партии в Госдуме

Всего во фракцию «Единой России» войдут 326 человек: помимо 324 депутатов, прошедших в Госдуму от партии, присоединиться к ней изъявили желание два депутата-самовыдвиженца

Как сообщает пресс-служба партии, на должность руководителя фракции «Единой России» Председатель Дмитрий Медведев предложил кандидатуру Владимира Васильева. Выступая на заседании Бюро Высшего совета и Генерального советов партии, он подчеркнул, что Владимир Васильев пользуется доверием однопартийцев и Президента.

Первыми заместителями Владимира Васильева во фракции «Единой России» было предложено назначить Дмитрия Вяткина и Вячеслава Макарова. Предполагается, что они будут курировать законотворческую работу и организационные вопросы.

На должности руководителей внутрифракционных групп — заместителей руководителя фракции выдвинуты кандидатуры Александра Борисова, Владимира Иванова, Ивана Квитки, Виктора Селиверстова, Адальби Шхагошева.

После победы на выборах главная задача «Единой России» — выстроить систему, которая позволит реализовывать значимые проекты как можно быстрее, подчеркнул Дмитрий Медведев.

Кроме того, по поручению Президента в «Единой России» созданы пять профильных комиссий, которые возглавили лидеры списка партии на выборах в Госдуму. Их главная задача — реализация соответствующих разделов народной программы. Эта работа будет полностью синхронизирована с работой фракции «Единой России» в Госдуме, подчеркнул секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

«Президент предложил Сергею Кужугетовичу Шойгу возглавить Комиссию по развитию Восточной Сибири, Сергею Викторовичу Лаврову — Комиссию по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом, Елене Владимировне Шмелевой — Комиссию по образованию и науке, Денису Николаевичу Проценко — Комиссию по здравоохранению, Анне Юрьевне Кузнецовой — Комиссию по защите материнства, детства и поддержке семьи. Фактически лидеры нашего списка возглавят партийную работу по тем направлениям, которыми они занимались в ходе избирательной кампании», — отметил он.