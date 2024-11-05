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7 ноября, 13:38
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В лесах на землях лесного фонда Калмыкии пожароопасный сезон 2024 года закрыт

В лесах на землях лесного фонда Калмыкии пожароопасный сезон 2024 года закрыт

На землях лесного фонда РК возник всего один лесной пожар на общей площади 3,22 гектаров, ликвидированный силами пожарных формирований без ущерба лесным насаждениям.

Целевой показатель ежегодного сокращения площади лесных пожаров на землях лесного фонда, установленный в 6,53 гектара на 2024 год, выполнен, как и все противопожарные мероприятия.

В министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК подводятся итоги прошедшего сезона и идет подготовка к пожароопасному сезону 2025 года.

Фото: Минприроды Республики Калмыкия

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