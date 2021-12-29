Жители Калмыкии смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Это более 15 тысяч рублей. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, – 120 тысяч рублей в год. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы. При этом, оказание физкультурно-оздоровительных услуг должно быть основным видом деятельности спортивной организации. Сколько их вошли в реестр Минспорта России от Калмыкии? И как восприняли новость приверженцы здорового образа жизни? Об этом в нашем следующем материале.