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4 января, 13:03
НовостиОбществоСпорт

Жители Калмыкии смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Жители Калмыкии смогут получить налоговый вычет за занятия спортом

Это более 15 тысяч рублей. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, – 120 тысяч рублей в год. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы. При этом, оказание физкультурно-оздоровительных услуг должно быть основным видом деятельности спортивной организации. Сколько их вошли в реестр Минспорта России от Калмыкии? И как восприняли новость приверженцы здорового образа жизни? Об этом в нашем следующем материале. 

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