ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

По данным оперативного штаба региона, на сегодняшний день ещё 15 человек инфицированы коронавирусом. Всего за время пандемии заболевших - 34 039.



В тяжелом состоянии находятся 15 человек, из которых 5 на аппарате ИВЛ. Общее число летальных исходов - 730.



В госпиталях республики лечатся 107 человек, дома - 233.



Количество выздоровевших превышает число заболевших, - 18 граждан.