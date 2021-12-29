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2 января, 17:18
НовостиCOVID-19

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

По данным оперативного штаба региона, на сегодняшний день ещё 15 человек инфицированы коронавирусом. Всего за время пандемии заболевших - 34 039.

В тяжелом состоянии находятся 15 человек, из которых 5 на аппарате ИВЛ. Общее число летальных исходов - 730.

В госпиталях республики лечатся 107 человек, дома - 233.

Количество выздоровевших превышает число заболевших, - 18 граждан.

 

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