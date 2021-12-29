2 января, 13:18
 2 °C
84,07
74,29
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
2 января, 16:06
НовостиСемьяБлаготворительность

Тем временем Полицейский Дед Мороз продолжает поздравлять детей с Новым годом

Тем временем Полицейский Дед Мороз продолжает поздравлять детей с Новым годом

На очереди Городовиковск. Сам дедушка, а также сотрудники МВД района в рамках операции «Зимние каникулы» посетили многодетные и малообеспеченные семьи.

Они поздравили ребят с Новым годом и вручили сладкие подарки. Также были проведены профилактические беседы о мерах безопасности в зимнее время.

gorodovikovskii_raion_271098556_283515433832973_727336058504595_p88967

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия