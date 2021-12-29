Тем временем Полицейский Дед Мороз продолжает поздравлять детей с Новым годом

На очереди Городовиковск. Сам дедушка, а также сотрудники МВД района в рамках операции «Зимние каникулы» посетили многодетные и малообеспеченные семьи.



Они поздравили ребят с Новым годом и вручили сладкие подарки. Также были проведены профилактические беседы о мерах безопасности в зимнее время.