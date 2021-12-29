2 января, 16:06
Тем временем Полицейский Дед Мороз продолжает поздравлять детей с Новым годом
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На очереди Городовиковск. Сам дедушка, а также сотрудники МВД района в рамках операции «Зимние каникулы» посетили многодетные и малообеспеченные семьи.
На очереди Городовиковск. Сам дедушка, а также сотрудники МВД района в рамках операции «Зимние каникулы» посетили многодетные и малообеспеченные семьи.
Они поздравили ребят с Новым годом и вручили сладкие подарки. Также были проведены профилактические беседы о мерах безопасности в зимнее время.