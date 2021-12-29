"Сохраним калмыцкие игры"

Под таким названием в ГКЗ 5 января состоится благотворительный концерт калмыцких артистов. Мероприятие направлено в поддержку возрождения национальных игр.

Как отмечают организаторы концерта, все собранные средства, а также пожертвования от предпринимателей и меценатов, будут перечислены на закупку национальных игр и головоломок. Они будут переданы элистинским детским садам.

В концерте примут участие Кутлан Мукубенов, Баира Ходжигорова, Мазан Поштаров, Мингиян Хонинов, Ангелина Бюрчиева, Александра Сангаева, народный ансамбль песни и танца "Бумбин Орн".