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18 ноября, 10:48
НовостиCOVID-19

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

Еще 34 жителя Калмыкии заразились коронавирусом на сегодняшний день. ЬТаковы данные оперативного штаба по региону. Теперь общее число заболевших с начала пандемии 33 130 человек.

В тяжелом состоянии на данный момент 31 гражданин, из этого числа 14 - на аппарате ИВЛ. Зафиксирован 1 летальный исход за сутки. Общее число умерших за все время - 684.

461 человек сейчас лечатся в инфекционных госпиталях республики. В режиме домашней изоляции - 1 759.

Выздоровевших на сегодня еще 34. 

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