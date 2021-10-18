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18 ноября, 10:44
НовостиОбществоКультура

Скоро в Калмыкии пройдет конкурс патриотической песни

Скоро в Калмыкии пройдет конкурс патриотической песни

Его название «Я люблю тебя Россия! Төрскн hазрин дун!». Заявки на участие можно отправлять уже сегодня. Главная цель проекта – формирование российской идентичности молодежи и творческая самореализация в вокально-исполнительном искусстве.

Если ты любишь петь, тебе от 14 до 35 лет, то уже оставляй заявку и видео на почте Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. не позднее 24 ноября. С положением конкурса можно ознакомиться в Республиканском центре молодежи. Победителей и призёров ждут ценные призы.

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