ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

За сутки еще 56 человек заболели коронавирусом. Теперь число инфицированных с начала пандемии достигло 31 162.

В тяжелом состоянии 19 человек, из которых 7 на ИВЛ. Летальных исходов за все время - 625

В госпиталях республики лечится 461 гражданин, в режиме домашней изоляции - 2 521.

Выздоровевших на сегодня ровно столько же, сколько заболевших - 56. Всего оправившихся от болезни - 29 479.