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11 октября, 10:22
НовостиКультура

Государственный театр танца «Ойраты» представит жителям Волгограда музыкально-хореографический спектакль

Государственный театр танца «Ойраты» представит жителям Волгограда музыкально-хореографический спектакль

Это одно из выступлений гастрольного тура по городам Поволжья в рамках федеральной программы «Мы – Россия». Сам спектакль называется "И друг степей калмык". Зрители смогут увидеть яркое и красочное шоу: уникальные калмыцкие танцы и традиционные костюмы. А также насладиться народной музыкой, прочувствовать атмосферу степного простора, где волны белого ковыля колышутся под напором ветра, а в безоблачном небе беззвучно парит орел! В рамках представления артисты покажут свои лучшие номера из золотого фонда. Они уже выступили в Уфе и Тольятти. По Пушкинской карте мероприятие можно посетить молодежи от 14 до 22 лет.

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