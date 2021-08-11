Насильнику, напавшему на несовершеннолетнюю девочку, предъявлено обвинение

Следственным комитетом по Калмыкии расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Ставропольского края, обвиняемого в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По данным следствия, 3 октября 2021 года напал на несовершеннолетнюю жительницу Приютненского района. В тот же день мужчина был задержан. По ходатайству следователя судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления.