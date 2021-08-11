10 октября, 17:44
 9 °C
83,12
71,99
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 октября, 18:38
НовостиКриминал

Насильнику, напавшему на несовершеннолетнюю девочку, предъявлено обвинение

Насильнику, напавшему на несовершеннолетнюю девочку, предъявлено обвинение

Следственным комитетом по Калмыкии расследуется уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Ставропольского края, обвиняемого в совершении насильственных  действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

По данным следствия, 3 октября 2021 года напал на несовершеннолетнюю жительницу Приютненского района. В тот же день мужчина был задержан. По ходатайству следователя судом ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ему предъявлено обвинение в совершении вышеуказанного преступления.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Пришло ли тепло в Ваш дом?
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия