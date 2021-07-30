20 сентября, 15:44
 22 °C
85,88
73,33
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 сентября, 15:23
НовостиCOVID-19

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

За сутки выявлены 70 новых случаев заражения. Продолжается тенденция снижения ежедневного прироста заболевших. И это очень важно в преддверии холодов, когда организм рискует подвергнуться атаке сезонного гриппа. Всего за период пандемии ковидом инфицированы 29 834 человека. В медучреждениях лечатся 533 жителя региона. Большая часть в Элисте, остальные – в районных больницах. 29 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 11 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. За период пандемии зарегистрированы, по данным оперштаба, 578 летальных исходов.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия