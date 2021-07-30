ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ по распространению COVID-19

За сутки выявлены 70 новых случаев заражения. Продолжается тенденция снижения ежедневного прироста заболевших. И это очень важно в преддверии холодов, когда организм рискует подвергнуться атаке сезонного гриппа. Всего за период пандемии ковидом инфицированы 29 834 человека. В медучреждениях лечатся 533 жителя региона. Большая часть в Элисте, остальные – в районных больницах. 29 пациентов находятся в тяжёлом состоянии, 11 из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. За период пандемии зарегистрированы, по данным оперштаба, 578 летальных исходов.