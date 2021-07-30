Людмила Бодниева назначена главным тренером женской сборной России по гандболу

Впервые национальной командой будет руководить женщина. Ранее Бодниева входила в штаб сборной и была одним из помощников Алексея Алексеева на Олимпийских играх в Токио, где наша команда взяла серебро. Как было отмечено, она имеет успешный тренерский опыт, является перспективным российским специалистом, хорошо знакомым с европейским гандболом и тенденциями развития этого вида спорта.

Отметим, что успехи Людмилы Бодниевой начались еще во время ее спортивной карьеры. Трижды она становилась чемпионом России, по 10 раз выигрывала кубок Словении, является обладателем Суперкубка Европы. Также она является двукратной чемпионкой мира, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы, участницей Олимпийских игр 2012 года.