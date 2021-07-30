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20 сентября, 16:49
НовостиПроисшествия

10 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Калмыкии за прошедшую неделю

10 дорожно-транспортных происшествий зарегистрированы в Калмыкии за прошедшую неделю

2 человека погибло, 9 человек получили травмы различной степени тяжести.

Так, 36-летний житель республики Дагестан, управляя иномаркой, двигаясь по улице Ипподромная в Элисте, совершил столкновение с легковым автомобилем под управлением 33-летней местной жительницы. В результате - медицинская помощь понадобилась несовершеннолетнему пассажиру. Еще один ребенок пострадал в  ДТП по улице 28 Армии. 20-летний житель Кетченеровского района, управляя автомашиной «ВАЗ-2110»,  совершил столкновение с «Ладой-Гранта» под управлением 23-летнего элистинца - двое пострадавших.

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