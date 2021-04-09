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29 апреля, 16:09
НовостиЗдравоохранение

Они стоят на страже здоровья нации в мирное время, и придут на помощь, даже если случится война

Они стоят на страже здоровья нации в мирное время, и придут на помощь, даже если случится война

 В преддверии Дня Победы сотрудники военного комиссариата Калмыкии поздравили медработников и вновь напомнили всем об их тяжёлой и самоотверженной борьбе с коронавирусом в регионе. Цветы и почётные грамоты вручил комиссар Андрей Сарангов. Он отметил, что 690 из 1 200 работников – военнообязанные , в случае необходимости, они пойдут спасать жизни уже на передовой.

В период пандемии условия работы медиков стали ещё строже, рассказал хирург Республиканской больницы Евгений Педеров. Ведь операции требуются и ковидным пациентам, а в таких случаях, врачам приходиться работать в противочумных костюмах.

 

 

 

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