Они стоят на страже здоровья нации в мирное время, и придут на помощь, даже если случится война

В преддверии Дня Победы сотрудники военного комиссариата Калмыкии поздравили медработников и вновь напомнили всем об их тяжёлой и самоотверженной борьбе с коронавирусом в регионе. Цветы и почётные грамоты вручил комиссар Андрей Сарангов. Он отметил, что 690 из 1 200 работников – военнообязанные , в случае необходимости, они пойдут спасать жизни уже на передовой.

В период пандемии условия работы медиков стали ещё строже, рассказал хирург Республиканской больницы Евгений Педеров. Ведь операции требуются и ковидным пациентам, а в таких случаях, врачам приходиться работать в противочумных костюмах.