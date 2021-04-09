Сегодня Госавтоинспекция подводит итоги рейда против тонированных машин

Автолюбители уже подготовили свои автомобили к летнему сезону.

Напомним, устанавливать защитную пленку можно, но соблюдая положенные стандарты. А так делают не все. Это выяснилось по итогам рейда ГИБДД. Аргументы вроде: спасаюсь от яркого света, забыл, не знал –от штрафа не избавляют.

Сегодня Госавтоинспекция подводит итоги всероссийской 10-дневной проверки. Например, только за несколько часов в Элисте выявлены с десяток нарушителей. Штрафы небольшие, но несоблюдение правил может привести к серьезным последствиям.

Александр Бюрчиев первым попал в поле зрения проверяющих. Инспекторы сразу зафиксировали, что тонировка лобового стекла его автомобиля не соответствует нормативным требованиям. В оправдание мужчина утверждает, что все машины в Элисте затемнены. А с помощью пленки он спасается от солнца в дальних поездках. Водителю выдали предписание – устранить нарушение в определенный срок.

А другому автолюбителю еще раз напомнили, что боковые стекла должны пропускать не меньше 70 процентов света. Лобовое - минимум 75 процентов. Специальный прибор показал, что стандарты не соблюдены. Поэтому инспектор Евгений Медведев потребовал немедленно отклеить пленку.

Чтобы избежать наказания автолюбители приводят разные доводы. Но ни один из них не принимается инспекторами. Правила необходимо соблюдать. Нередко ДТП происходят именно из-за того, что тонировка транспортного средства закрывает обзор, и водителю сложно сориентироваться на дороге. Особенно в темное время суток или в дождливую погоду.

Сегодня будут подведены итоги рейда против тонированных машин. Он проводился по всей стране в течение 10 дней. Но солнце набирает силу, а значит, такие профилактические мероприятия будут постоянными.