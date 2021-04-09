Часть жителей Калмыкии получат майскую пенсию раньше положенного срока

В связи с чередой майских праздников и нерабочих дней - изменился график выплат. Для людей, которые получают пенсии и социальные выплаты через банки – начисление денежных средств за май уже произведено, либо будет произведено сегодня. Это касается тех, чья пенсия начисляется до 11 числа.

Что касается пенсионеров, получающих деньги через отделения почты, а таковых в республике свыше 25 тысяч, график доставки тоже изменился. Те, кто получает пенсию 6 и 9 мая – получат её шестого числа. А 7 мая доставят пенсии за 10 мая.