В заповеднике «Чёрные земли» появился внештатный сотрудник

Его слаженные действия зафиксировала установленная там фотоловушка

Свою службу «внештатный сотрудник» несёт на кордоне, носящем неформальное название «Пеликан», что расположен в охранной зоне орнитологического участка «Маныч-Гудило». Его задача – охранять саженцы молодого сада от притязаний зайцев и мышей.

При этом график у него свободный, поэтому своё «рабочее место» он посещает, когда ему вздумается, через специальный лаз под сетчатым забором. А учет отработанных корсако-часов ведет фотоловушка. Оплата сдельная – как потопаешь, так и полопаешь»

Видео: Заповедник "Черные Земли"