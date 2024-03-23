27 марта, 21:42
 11 °C
100,27
92,59
  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 марта, 18:37
НовостиСобытие

В заповеднике «Чёрные земли» появился внештатный сотрудник

Его слаженные действия зафиксировала установленная там фотоловушка

Свою службу «внештатный сотрудник» несёт на кордоне, носящем неформальное название «Пеликан», что расположен в охранной зоне орнитологического участка «Маныч-Гудило». Его задача – охранять саженцы молодого сада от притязаний зайцев и мышей.

При этом график у него свободный, поэтому своё «рабочее место» он посещает, когда ему вздумается, через специальный лаз под сетчатым забором. А учет отработанных корсако-часов ведет фотоловушка. Оплата сдельная – как потопаешь, так и полопаешь»

Видео: Заповедник "Черные Земли"

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия