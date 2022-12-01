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27 марта, 08:15
Новости

Их жизнь - творчество, а главная задача - сохранять и приумножать богатейшее культурное наследие страны

Их жизнь - творчество, а главная задача - сохранять и приумножать богатейшее культурное наследие страны

Сегодня – Всемирный день театра. Профессиональный праздник режиссеров, постановщиков, актеров и тех, кто зачастую остается по ту сторону сцены. Большой коллектив со слаженной работой, которую зритель – как итог, видит на площадке представления.

И, конечно, лучшее признание для театралов – овации зрителей. А сегодняшний день – дополнительный повод сходить в театр и насладиться игрой актеров.

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