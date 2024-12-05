ОНФ в преддверии прямой линии с Владимиром Путиным проводит опрос

В ходе него активисты хотят выяснить проблемы российских семей с детьми. Понять почему рождаемость сокращается, как живут многодетные, определить, что еще нужно сделать государству для того, чтобы семьи росли. Уже много лет жители страны могут напрямую обратиться к главе государства, рассказать о своей проблеме, передать просьбу. 19 декабря пройдёт совмещённая прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина.

В ходе нее президент отвечает на вопросы и предложения в прямом эфире, давая распоряжения компетентным органам разобраться в ситуациях и сложностях людей. С 2019 года Народный фронт принимает и помогает в разборе обращений россиян. Не стал исключением и 2024 - ый, прокомментировал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Впервые проанализировать массив обращений людям поможет нейросеть. Старт из приёма - в ночь с 7 на 8 декабря по телефону, смс, через сайт и соцсети. Фронтовики обещают донести все предложения до главы государства.