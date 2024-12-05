В Москве состоялась презентация новой книги о калмыцком живописце и графике

«Живопись во времени и пространстве" так называется издание, посвященное творчеству народного художника РСФСР Гаря Рокчинского. Автор книги искусствовед, дочь одного из первых профессиональных художников Калмыкии, живописца, Светлана Батырева.

Издательство «Бумба» так анонсировало новое издание: «В быстротечном потоке Времени творчество художника органично впитало уходящее, полнокровно выражая настоящее, одухотворенное традициями предков в Пространстве мировидения автора. В разнообразии жанров живописи и графики, самобытной малой пластики рассмотрены вехи становления и формирования Личности в процессе развития калмыцкого искусства второй половины XX века».