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7 декабря, 14:06
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В Москве состоялась презентация новой книги о калмыцком живописце и графике

В Москве состоялась презентация новой книги о калмыцком живописце и графике

«Живопись во времени и пространстве" так называется издание, посвященное творчеству народного художника РСФСР Гаря Рокчинского. Автор книги искусствовед, дочь одного из первых профессиональных художников Калмыкии, живописца, Светлана Батырева.

Издательство «Бумба» так анонсировало новое издание: «В быстротечном потоке Времени творчество художника органично впитало уходящее, полнокровно выражая настоящее, одухотворенное традициями предков в Пространстве мировидения автора. В разнообразии жанров живописи и графики, самобытной малой пластики рассмотрены вехи становления и формирования Личности в процессе развития калмыцкого искусства второй половины XX века».

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