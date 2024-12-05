В КалмГУ продолжает свою работу Международный межрелигиозный молодежный форум «Буддизм в контексте межконфессионального диалога».

Сегодня для участников открыл свои двери Национальный музей им. Н. Н.Пальмова.

Лекцию "Буддизм в искусстве калмыков" для гостей прочитала директор музея КалмГУ Герля Нурова. Знакомство с культурой и историей калмыцкого народа продолжилось у памятника жертвам сталинских репрессий "Исход и возвращение", созданного выдающимся скульптором Эрнстом Неизвестным. Ознакомительная пешая экскурсия с элементами квест-игры - следующий пункт в программе молодежного форума. Специально для этого был разработан маршрут по памятникам культуры Элисты.

Видео и фото: КалмГУ