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11 ноября, 09:08
Новости

Одинокий тополь пройдет полное обследование

Одинокий тополь пройдет полное обследование

Одинокий тополь Калмыкии пройдет полное обследование. Оно предполагает инструментальную диагностику векового дерева с последующими рекомендациями по его оздоровлению. Для этого в Элисту по приглашению профильного министерства прибыл президент Союза профессионалов по уходу за деревьями, руководитель Центра экспертиз, председатель комиссии всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы» Сергей Пальчиков. Напомним, в октябре этого года в результате ураганного ветра Одинокий тополь получил серьезные повреждения.

Фото - из свободных источников

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