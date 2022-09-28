Одинокий тополь пройдет полное обследование

Одинокий тополь Калмыкии пройдет полное обследование. Оно предполагает инструментальную диагностику векового дерева с последующими рекомендациями по его оздоровлению. Для этого в Элисту по приглашению профильного министерства прибыл президент Союза профессионалов по уходу за деревьями, руководитель Центра экспертиз, председатель комиссии всероссийской программы «Деревья - памятники живой природы» Сергей Пальчиков. Напомним, в октябре этого года в результате ураганного ветра Одинокий тополь получил серьезные повреждения.

Фото - из свободных источников