Как здорово получать хорошие новости, особенно если они связаны с жизнью и здоровьем ребенка

Эти слова принадлежат председателю комитета Госдумы РФ по охране здоровья Бадме Башанкаеву. - «Некоторое время назад мы приняли участие в судьбе девочки из Элисты, которая попала в тяжелейшее ДТП. Ситуация была более чем серьезная. Помогали, как говорится, всем миром. Неравнодушные люди посылали семье деньги, администрация Элисты оказала материальную поддержку.

Мы посодействовали переводу Виктории на лечение в Москву. Некоторое время девочка находилась в состоянии комы, и развитие событий было непредсказуемым.

И вот долгожданная новость: Виктория из комы вышла. Передать чувства мамы даже не берусь. От всего нашего комитета: маме - терпения и сил, Виктории - скорейшего выздоровления», - сказал Бадма Николаевич. Он также выразил благодарность всем врачам, участвующим в лечении девочки.